Suspeito morre e policial fica ferido durante perseguição na Marginal Tietê, em SP

De acordo com a SSP, houve troca de tiros entre policiais e criminosos na noite deste domingo, 6; caso é investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa

Reprodução/Flickr/Governo de São Paulo Caso ocorreu na Marginal Tietê e é investigado pelo DHPP



Um suspeito morreu e um policial ficou ferido durante uma perseguição na noite deste domingo, 6, na Marginal Tietê, na zona oeste de São Paulo. O caso ocorreu nas proximidades da Ponte Atílio Fontana. A polícia investigava uma denúncia de tráfico de drogas na capital e montaram um cerco na pista para prender os suspeitos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais civis realizavam diligências para apreender um Fiat Strada. Ao perceber a presença dos policiais, o motorista do veículo suspeito jogou o carro na direção de uma viatura da polícia. Ainda de acordo com a SSP, houve troca de tiros. Um suspeito e um policial acabaram baleados no confronto. O homem foi levado para a Santa Casa, mas não resistiu e morreu. O policial ferido foi levado ao Hospital São Camilo, onde permanece internado. Os outros suspeitos envolvidos na ocorrência conseguiram fugir. A polícia apreendeu porções de maconha no interior do veículo utilizado pelos suspeitos. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Duas faixas da pista local precisaram ser bloqueadas por conta do episódio.