Suzane von Richthofen apresenta trabalho sobre maternidade em congresso de universidade de Taubaté

Suzane obteve autorização judicial para participar do evento como forma de atividade complementar por outra instituição onde estuda

ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO CONTEÚDO Suzane von Richtofen cumpre pena pelo assassinato dos seus pais em 2002



Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos próprios pais em 2002, participou de um congresso realizado por universidade de Taubaté-SP, no interior de São Paulo. Inicialmente, a informação foi publicada por uma página nas redes sociais e, posteriormente, confirmada pela Jovem Pan. O evento é a 11ª Edição do Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento (Cicted), que ocorre até esta sexta-feira, 21, Departamento de Gestão e Negócios (GEN) da Unitau e também no colégio da instituição. O tema do trabalho apresentado por Suzane para professores, alunos e pesquisadores foi “Os desafios da gestação tardia e a importância das tecnologias reprodutivas”. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) confirmou que Suzane obteve autorização judicial para participar do evento acadêmico. Segundo a SAP, a participação é como forma de atividade complementar do curso que frequenta em uma outra universidade de Taubaté, onde cursa Biomedicina. Ela cumpre pena na Penitenciária Feminina de Tremembé.