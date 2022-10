Árvore de grande porte ameaça cair e preocupa moradores na Zona Sul de São Paulo

De acordo com a denúncia feita à Jovem Pan News, a queda do eucalipto pode danificar casas, a fiação elétrica e causar acidentes automobilísticos devido ao tamanho

Reprodução/ Jovem Pan News Galhos da árvore em contato com a fiação elétrica foram flagrados pela reportagem da Jovem Pan News



A possível queda de um eucalipto tem causado medo e apreensão nos moradores e motoristas que frequentam a Rua Aléssio de Paolis, no bairro da Vila Joaniza, Zona Sul de São Paulo. O local é residencial e caso a árvore caia ela vai atingir também algumas casas, devido ao tamanho. Aroldo Soarez Brandão, que fez a denúncia à equipe da Jovem Pan News, fez um desabafo sobre a situação de perigo do local: “Há quase um ano está prestes a cair. A cada vendaval que dá, ela inclina mais e se solta da raiz. Trata-se de uma árvore que, se cair, vai quebrar as casas, não só a minha, como de toda a vizinhança. A rede elétrica também deverá ser destruída. E se alguém estiver passando a pé ou de carro provavelmente será esmagado. Já foi solicitado, junto à Subprefeitura de Cidade Ademar e diversas vezes, a remoção com poda da árvore, para evitar uma tragédia anunciada. No entanto, sempre que procuramos o subprefeito e a subprefeitura, recebemos a seguinte resposta: ‘Já está na programação'”. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura da Cidade Ademar, enviou uma equipe ao local e identificou a presença de galhos em contato com a fiação elétrica. Neste caso, a Enel foi acionada para suspender o fornecimento de energia elétrica do espaço. Após a ação por parte da Enel, a Subprefeitura vai var sequência à retirada da árvore.

*Com informações do repórter Victor Moraes