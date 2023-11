T4F se pronuncia após morte, adiamento, queimaduras e desmaios em show de Taylor Swift no Rio

CEO da empresa de eventos publicou um vídeo para lamentar tragédia em primeiro show da The Eras Tour no Brasil: ‘Poderíamos ter tomado ações alternativas’

MARCOS VIDAL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ana Clara Benevides morreu em show no Rio de Janeiro



A empresa T4F se posicionou sobre tragédia de primeiro show de Taylor Swift no Brasil. Após a morte de Ana Clara Benevides, casos de queimaduras de segundo grau confirmadas por fãs e cerca de mil desmaios, o CEO Serafim Abreu lamentou o calor extremo no Rio de Janeiro e considerou que a organização poderia ter tomado diferentes iniciativas para o bem-estar do público. “Nós sabemos a enorme responsabilidade que temos ao organizar um evento desse porte, por isso não economizamos esforços e recursos para seguir sempre as melhores práticas mundiais do setor para garantir conforto e segurança para todos. Ainda assim, nós enfrentamos dias de calor extremo no último final de semana no Rio de Janeiro, com uma sensação térmica altíssima e sem precedentes”, declarou. “Sim, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados e enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de águas descartáveis”, acrescentou.

No comunicado oficial, a empresa afirma ter feito novos protocolos e práticas para reaver falhas dos últimos eventos, como a distribuição de água gratuita. a Time For Fun ainda cita as mudanças climáticas como um grande desafio para o formato pré-estabelecidos pelo setor de eventos. “. Estamos absolutamente desolados com a perda da jovem Ana Clara, mesmo com o pronto atendimento e todos os esforços realizados pelas equipes médicas do evento e, depois, no hospital. Desde o ocorrido, nos colocamos à disposição de membros da família para prestar a assistência que fosse necessária, e fomos orientados por eles a manter conversas com o advogado que os representam, com quem seguimos em contato. Entendemos a profunda dor dessa perda irreparável, respeitamos a privacidade da família e reforçamos a disposição da T4F em colaborar tanto com a família quanto com as autoridades responsáveis, que ainda estão trabalhando para determinar a causa do falecimento”, declarou comunicado.

A Defesa Civil emitiu um alerta para fortes chuvas em São Paulo entre quinta-feira, 23 de novembro, e domingo, 26 de novembro. Os shows da The Eras Tour, turnê de Taylor Swift, acontecem na capital paulista, no Allianz Parque, entre sexta-feira e domingo. A T4F afirmou que cuidados serão tomados para as apresentações de São Paulo e qualquer comunicado sobre o evento será previamente divulgado nas redes sociais da empresa. “Queremos assegurar que estamos trabalhando sem descanso para proporcionar uma experiência emocionante e inesquecível. Vamos manter o reforço da nossa operação, com maior número de pontos de distribuição de água, além de contar com bebedouros do estádio”, detalhou. “Ampliamos nossas equipes de apoio para orientação ao público e cobertura médica. Lembramos ainda que é permitida a entrada com copos de água descartáveis ou garrafas plásticas flexíveis, sempre lacrados, e alimentos industrializados também lacrados. Para este final de semana a previsão é de chuva, com temperaturas mais baixas. Nossa equipe está monitorando a previsão do tempo e fará atualizações pelas nossas redes, caso necessário”, concluiu.