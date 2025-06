Marcha para Jesus reúne milhares em São Paulo com presença de autoridades e apoio simbólico a Israel

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou ao lado do prefeito da capital, Ricardo Nunes, e do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga

Daniel Cymbalista/Fotoarena/Estadão Conteúdo Fiel usa bandeira de Israel nas costas durante a Marcha para Jesus em São Paulo



A 33ª edição da Marcha para Jesus reuniu uma multidão de fiéis nesta quinta-feira (19), em São Paulo, em um evento marcado por manifestações religiosas, presença de autoridades políticas e apoio simbólico ao Estado de Israel. O cortejo, animado por cinco trios elétricos com músicas e orações, partiu da Praça da Luz, no centro da capital, e seguiu até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte, onde ocorre uma série de apresentações de música gospel.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou da Marcha ao lado do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), todos no trio “Demolidor”, liderado pelo apóstolo Estevam Hernandes, idealizador do evento. Também esteve presente o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que é pastor presbiteriano.

Durante o trajeto, Tarcísio foi aclamado por fiéis, posou para fotos e chegou a cantar o louvor “1.000 Graus”. No trio, recebeu homenagens pelo aniversário de 50 anos — a bispa Sônia Hernandes puxou um “Parabéns pra você”. O governador evitou falar com a imprensa, mas respondeu brevemente sobre a importância do evento. Quando questionado sobre uma possível candidatura à Presidência em 2026, ao lado de Michelle Bolsonaro, sua equipe encerrou a entrevista.

Em seu discurso, o apóstolo Estevam exaltou Tarcísio e Nunes como “escolhidos por Deus” e conduziu orações pelas autoridades. A marcha também teve forte presença de bandeiras de Israel, em meio à escalada recente de tensão entre Israel e Irã. Fiéis cantavam hinos e faziam declarações públicas de apoio ao país do Oriente Médio. O prefeito Ricardo Nunes compareceu com a primeira-dama, Regina, e o neto Ricardo Neto, de 3 anos. Em entrevista, destacou os 33 anos do evento — “a idade de Cristo”, disse — e afirmou que seu pedido seria “mais esperança para o povo”.

Fiéis de diversas cidades participaram da caminhada. Ambulantes vendiam camisetas por preços mais baixos para atrair os participantes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado, mas não compareceu por estar em viagem internacional. A Marcha para Jesus segue sendo um dos maiores eventos evangélicos do país, misturando fé, música, política e mobilização social.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA