Tarcísio de Freitas visita áreas afetadas pela chuvas e anuncia ajuda humanitária a São Sebastião

Governador, junto do Coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, foram até as áreas mais afetadas do litoral norte paulista

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) foi o candidato vencedor para comandar o Governo de São Paulo



Após as fortes chuvas que impactaram algumas cidades do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) realizou uma visita neste domingo, 19, às cidades que mais foram impactados com os fenômenos da natureza. Junto com o Coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, a dupla visitou os municípios de São Sebastião e Ubatuba. Na região, um temporal temporal causou pontos de alagamento e deslizamentos, além da interdição das vias de acesso às cidades devido a queda de barreiras. Nas redes sociais, o chefe do Executivo estadual informou que “todo o time da Defesa Civil do Estado de São Paulo” está “em ação e auxílio à população”. Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, anunciou que Tarcísio prontificou o envio de ajuda humanitária – junto com a disponibilização de um helicóptero – para a cidade. O município litorâneo já registrou 20 pontos de interdição nas vias, um desabamento e diversos pontos de deslizamentos ao longo da Rodovia SP-55 que deixaram centenas de desabrigados e desalojados. Após parte da rodovia Mogi-Bertioga ceder, o governo de São Sebastião decretou estado de calamidade pública. “Pedimos o apoio do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) e da Casa Militar, que coordena a Defesa Civil do Estado, todo o nosso maquinário pesado está nas ruas para liberar rodovias e limpeza de ruas e vias. A situação está muito crítica e volta a chover muito forte em todo o município. Estamos todos trabalhando, protejam-se”, afirmou o prefeito.

A caminho de Ubatuba e São Sebastião, algumas das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas no Litoral Norte, para ver de perto os locais afetados e prestar o amparo e apoio necessários aos municípios. Todo time da Defesa Civil do Estado de SP em ação em auxílio à população. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) February 19, 2023