Rodovia Mogi-Bertioga é interditada após asfalto ceder devido às chuvas

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), não há previsão para liberação da pista

Reprodução/Twitter/@prefeitoFA O asfalto da Rodovia Mogi-Bertioga cedeu após o rompimento de uma tubulação



A Rodovia Mogi-Bertioga está interditada na altura do km 82, em Biritiba Mirim, desde o início da madrugada deste domingo, 19. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o asfalto da estrada cedeu com o rompimento de uma tubulação causada pelas fortes chuvas que atingiram a região. Em imagens compartilhadas pelo prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), é possível ver algumas crateras. Até o momento, não há previsão para a liberação da pista. Os motoristas estão sendo orientados a usar como rotas alternativas as rodovias Sistema Anchieta/Imigrantes (SP-160 e SP-150), Rodovia dos Tamoios (SP-099) e Oswaldo Cruz (SP-125). O litoral paulista está sofrendo com a situação climática desde sábado à noite. Em comunicado, a Defesa Civil alertou a população que as fortes chuvas não devem cessar nas próxima horas. Em nota, o órgão informou que as pancadas devem ser acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e até mesmo granizo em algumas regiões

Rodovia Mogi-Bertioga totalmente interditada! ⚠️ pic.twitter.com/2JBMl8Zw8u — Prefeito Felipe Augusto (@prefeitoFA) February 19, 2023