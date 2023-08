TCU vai investigar contratos assinados por Silvinei Vasques, mas nega bloqueio de bens

“Foram autuados no dia 08 de agosto, após solicitações do Congresso Nacional, dois processos (TC 023.172/2023-1 e TC 023.173/2023-8). As solicitações foram remetidas ao TCU pela Presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI8) do Senado Federal”, informou a assessoria do órgão. Contudo, caso sejam encontradas irregularidades, além da multa, o TCU pode decretar, no curso de qualquer apuração, a indisponibilidade dos bens do responsável por prazo não superior a um ano. Se considerar a infração grave, o tribunal pode inabilitar o responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal por um período que variará de cinco a oito anos. Em caso de fraude, pode declarar a inidoneidade de responsável para participar de licitação.