Vídeo: Único a falar sobre pandemia, Teich defendeu ‘controle da doença’

Segundo ele, seria impossível abordar outras atividades, como a economia, se o Brasil não tivesse estratégia

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Teich havia acabado de assumir a pasta, no dia 17 de abril



O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, foi o único a abordar a pandemia de coronavírus na reunião ministerial do dia 22, cujo vídeo foi divulgado nesta sexta-feira (22) após autorização do ministro do STF Celso de Mello. Teich havia acabado de assumir a pasta, no dia 17 de abril. Pouco de um mês depois, ele pediu demissão.

“Bom, eu tô chegando aqui então é importante que eu… que eu coloque pra vocês como é que a gente vai trabalhar, né?”, disse o ministro no início da sua fala.

Teich defendeu o “controle da doença” a partir de três frentes: a informação, estruturação da operação de cuidado e o esclarecimento de um programa para a saída do isolamento.

“A saúde é fundamental. Enquanto a gente não mostrar para a sociedade que temos o controle da doença e da saída dela, qualquer tentativa econômica vai ser ruim, porque o medo vai fazer com que você não trate mais nada como prioridade”, afirmou.

“Controlar a doença é fundamental, não significa que vamos curar em uma semana, mas que temos uma estratégia. […] O que assusta é você ver que o hospital não pode atender, gente abrindo cova… isso traz medo e o medo impede que qualquer outra atividade tenha sucesso. Enquanto tiver medo o restante vai ter muita pouca chance de ser comprado pela sociedade”, disse.

Segundo o ministro, era necessário “mostrar que o Brasil não era um barco à deriva” no enfrentamento ao coronavírus. Naquela época, tinham sido registrados 2.906 mortes por Covid-19 no país, ante as 20.047 desta quinta-feira.