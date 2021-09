Tempestade de areia atinge cidades do interior de São Paulo; veja vídeos

Dentre as cidades atingidas estão Franca, Presidente Prudente, Araçatuba e alguns municípios de Minas Gerais que ficam perto da fronteira com SP; moradores utilizaram as redes para compartilhar os registros

IGOR DO VALE/ESTADÃO CONTEÚDO A cidade de Franca foi uma das mais atingidas pela tempestade



Uma tempestade de areia atingiu cidades do interior de São Paulo e surpreendeu os moradores. Dentre as cidades atingidas estão Franca, Presidente Prudente, Araçatuba, Barretos, Jales e algumas cidades de Minas Gerais que fazem fronteira com São Paulo. Nas redes sociais, foram feitos diversos registros da tempestade de areia. De acordo com a meteorologista Estael Dias, do MetSul, o fenômeno é mais recorrente em países da Ásia e é causado por temporais de chuva com ventos fortes. Ao entrarem em contato com o solo seco, eles encontram resquícios de queimada, poeira e vegetação, que, juntos, criam um bloco de sujeira que pode atingir uma altura de até 10 quilômetros. “Primeiro, vem a nuvem de temporal e tempestade, que gerou a corrente de vento mais horizontal e bagunçou todos esses detritos. Como faz meses que não chove naquela região, tem muita poeira, o solo e a vegetação estão secos, e as queimadas também contribuíram”, explicou Estael. Nas redes sociais, foram feitos diversos registros da tempestade de areia. Confira:

🔴 URGENTE Tempestade de areia em Franca, interior de SP. Tempestades de areia também foram registradas em outras regiões do país pic.twitter.com/ZH1D0m8gCX — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) September 26, 2021

🔴 Imagens impressionantes da tempestade de areia em alguns pontos do país não param de chegar pic.twitter.com/moNxC7Xhwl — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) September 26, 2021

Tempestade de areia em Franca – SP. Depois vêm falar que o ser humano não interfere no meio ambiente. Culpa desses cornos que queimaram tudo aqui em volta. pic.twitter.com/dr7UFmmiax — Felipe Gomes (@EstevaldoCarne) September 26, 2021

*Com informações do Estadão Conteúdo