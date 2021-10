Temporal no Paraná atinge 19 municípios e provoca desligamento em turbinas de Itaipu

Defesa Civil do Estado afirma que 938 casas foram atingidas; hidrelétrica informa que tempestade não trouxe impacto para as instalações da usina

Alexandre Marchetti /ItaipuBinacional Usina de Itaipu teve seu funcionamento afetado devido a uma tempestade no Paraná



Uma tempestade que atingiu a região oeste do Paraná interrompeu a operação de linhas de transmissão que conectam a usina hidrelétrica binacional de Itaipu ao Sistema Interligado Nacional (SIN), desligando, automaticamente, cinco das 20 turbinas da usina, no último sábado, 23. Em nota, a usina informou que houve redução da afluência e do nível do rio Paraná. Como o Acordo Tripartite – do qual fazem parte o Brasil, Paraguai e Argentina – impõe limites de variação nos níveis do rio Paraná, foi necessário abrir o vertedouro da usina às 14h30, para compensar temporariamente a variação de afluência sofrida com o desligamento das cinco unidades geradoras. Conforme a Defesa Civil do Paraná, 19 cidades foram atingidas por queda de granizo e vendavais. O boletim divulgado neste domingo, 24, mostra que 938 casas foram afetadas, sendo que 32 pessoas ficaram desalojadas e 16 desabrigadas. O órgão, com o apoio do Corpo de Bombeiros, está distribuindo telhas, lonas e colchões.

Segundo Itaipu, o vertedouro permaneceu aberto pelo tempo e com valores de vazão estritamente necessários para compensar a redução parcial da geração. “À medida que a Itaipu foi sendo demandada para o restabelecimento da geração aos valores originais, a vazão vertida foi sendo diminuída até o completo fechamento do vertedouro, às 22h28min de sábado”, informou a empresa. Segundo a hidrelétrica, o temporal não trouxe qualquer impacto para as instalações da usina de Itaipu, que segue operando normalmente, com total disponibilidade de potência e energia.

*Com informações do Estadão Conteúdo