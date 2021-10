Vice do PTB diz que Roberto Jefferson está internado em presídio e pede orações

Graciela Nienov informou que o ex-deputado federal está com quadro de febre alta, pressão baixa e taquicardia

Valter Campanato/Agência Brasil Roberto Jefferson está internado em um presídio do Rio de Janeiro



Vice-presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Graciela Nienov informou neste domingo, 24, que Roberto Jefferson está internado com problemas de saúde no complexo penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro. Em publicação no Twitter, ela informou o quadro de saúde do ex-deputado federal, que é presidente da sigla. “Teve que ser internado no hospital do presídio, com quadro de febre alta (39°C), pressão baixa (09/5), taquicardia (110bpm), dor na palpação na região do fígado, acúmulo de líquido nas pernas”, escreveu Graciela, que completou: “Peço a vocês orações para que ele possa sair dessa.”

Em outro post, Graciela também falou que Roberto Jefferson estaria sofrendo um suposto “abandono”. “Muitos podem até não dar valor pela luta do Roberto Jefferson, preso por defender a nossa liberdade. O PTB segue firme nessa luta, todos estão de olho no abandono que ele está sofrendo. Será que é por acaso ou pensado?”, escreveu a vice do partido. Preso desde agosto por decisão de Alexandre de Moraes, ministro do STF, o ex-deputado federal chegou a ficar internado por 36 dias devido a uma infecção urinária. Durante o período, ele chegou a passar por um cateterismo.