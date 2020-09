Tereza Cristina diz que resultado do exame pra Covid-19 deu negativo

Ministra estava em isolamento aguardando o teste para a Covid-19 depois que se reuniu com o governador de MS, Reinaldo Azambuja

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Por estar em isolamento, Tereza Cristina não acompanhou na sexta (18) o presidente Bolsonaro na visita a Mato Grosso



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou neste sábado, em sua conta pessoal no Twitter, que o resultado do exame que fez para a Covid-19 deu negativo. “Bom dia! O resultado do meu exame PCR deu negativo. Continuarei com minhas atividades normalmente. Obrigada pelas mensagens de carinho. Ótimo sábado a todos!”, disse ela. A ministra estava em isolamento aguardando o teste para a Covid-19 depois que se reuniu, na última terça-feira (15), em Campo Grande, com o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que foi diagnosticado com a doença.

Na ocasião, foi oficializada a liberação de recursos para combate aos incêndios no Pantanal. Por estar em isolamento, Tereza Cristina não acompanhou na sexta-feira (18) o presidente Jair Bolsonaro na visita a Mato Grosso, onde se encontrou com lideranças do agronegócio. O mandatário entregou títulos de propriedades rurais e participou de um ato simbólico que marcou o início do plantio de soja da safra 2020/2021.

*Com informações do Estadão Conteúdo