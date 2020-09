Ministro do STJ, Benedito Gonçalves está com Covid-19

Ele é a 8ª autoridade que compareceu na posse do ministro Luiz Fux na presidência do STF que testou positivo para o novo coronavírus

Emerson Leal/STJ Gonçalves é o relator do processos que resultou no afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel



O ministro do Superior Tribunal de Justiça Benedito Gonçalves testou positivo para Covid-19. De acordo com a assessoria, ele vai continuar trabalhando em isolamento e em casa. Gonçalves é o relator do processos que resultou no afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por conta das suspeitas de irregularidades na saúde. Benedito Gonçalves é a oitava autoridade que compareceu na posse do ministro Luiz Fux na presidência do STF, no último dia 10, que testou positivo para o novo coronavírus.

Outros infectados

Além do ministro do STJ, pelo menos mais sete autoridades que foram ao evento também estão com Covid-19. São eles: o próprio Luiz Fux, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia; o procurador-geral da República, Augusto Aras; a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi; os ministros do Superior Tribunal de Justiça Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro; e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.