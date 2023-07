Termos de acordo com União Europeia para Mercosul são ‘inaceitáveis’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como “inaceitável” a carta de condições enviada pela União Europeia para que um acordo econômico com o Bloco Comum do Sul (Mercosul) seja viável. A declaração foi dada durante o programa “Conversa com o Presidente”, live semanal do atual chefe do Executivo brasileiro, para quem não se pode imaginar um parceiro comercial “impondo condições”. “Para todos eles eu disse que a carta era inaceitável. Tal como ela foi escrita ela era inaceitável e é inaceitável. Porque você não pode imaginar que um parceiro comercial seu pode te impor condições […] Acontece que os países ricos não cumprem nenhum dos acordos”, avaliou o presidente. Lula afirmou, ainda, que termos do acordo foram diretamente criticados ao presidente francês, Emmanuel Macron, e àpresidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com quem ele esteve reunido. “Estamos aqui para discutir o futuro do Mercosul, o aprimoramento das relações entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. E nós queremos também preparar aqui a proposta de acordo para a União Europeia. Eles fizeram uma proposta, fizemos uma resposta. Mandaram uma carta para nós impondo algumas condições. Não aceitamos a carta. Estamos, agora, preparando uma outra resposta”, afirmou. Lula está na Argentina nesta terça para cúpula do Mercosul e assume a presidência rotativo do bloco econômico.