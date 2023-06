Terremoto de 4,7 graus atinge o sul do Estado de São Paulo e assusta moradores do Vale do Ribeira; veja vídeo

Abalo sísmico também foi sentido em municípios da Baixada Santista, no litoral sul

Reprodução/Câmera de segurança Câmera de segurança mostra carros balançando durante tremor de terra em São Paulo



Um terremoto de 4,7 graus atingiu na manhã desta sexta-feira, 16, a região do Vale do Ribeiro, localizado no sul do Estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, o abalo sísmico foi sentido por volta das 8h22, com mais intensidade na região de Miracatu. O Google, inclusive, emitiu um alerta do terremoto para a cidade. Nas redes sociais, moradores da região relataram a sensação do tremor e publicaram imagens com mensagens de alerta. O fenômeno também foi sentido em municípios da Baixada Santista, no litoral sul. De acordo com o Centro de Pesquisa Geológicas dos Estados Unidos, que monitora terremotos em todo o mundo, um tremor de mais de 5 graus na escala richter foi registrado na quinta-feira, 15, no Chile, o que poderia explicar o terremoto ocorrido nesta manhã em São Paulo.

Um forte #tremor foi sentido por moradores da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e em cidades do Vale do Ribeira, no interior, na manhã desta sexta-feira (16). A Defesa Civil de São Paulo confirmou dois abalos sísmicos na região da cidade de #Miracatu.#trembor #terremoto pic.twitter.com/YzWWyV0631 — 🇧🇷Are you Okay?🇧🇷 (@Areyouok8888) June 16, 2023

Terremoto de Magnitude 4.9 assustou a região do Vale do Ribeira e Baixada Santista hoje pela manhã. O epicentro foi na cidade de Miracatu. pic.twitter.com/M9mOOBqklI — Danilo Campos (@danilocamps) June 16, 2023

*Texto em atualização.