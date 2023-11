Teto de shopping desaba em Praia Grande; litoral sul sofre com temporal

Chuva causou alagamentos, quedas de árvores e falta de energia, na tarde desta sexta-feira, 3; Grande São Paulo está em estado de atenção desde às 15h40

Reprodução Teto do Litoral Plaza Shopping



Parte do teto do Litoral Plaza Shopping, no município de Praia Grande, desabou na tarde desta sexta-feira, 3, após um forte temporal ter atingido a região metropolitana de São Paulo, conforme mostrou o site da Jovem Pan. A região da Baixada Santista também sofreu com estragos. A estrutura de um posto de gasolina desabou, assim como parte do telhado da Santa Casa de Santos. Internautas compartilharam registros dos incidentes. Confira:

Mais Imagens dos estragos na #BaixadaSantista . O momento em que a cobertura do posto em frente a praia do canal 6 tomba. E a queda de duas árvores na Pça Nsa Senhora da Aparecida. Aliás o dono do carro tem que acender uma vela em agradecimento. pic.twitter.com/8U8IGHkx2f — Tete , a tweeteira 🎯 (@Stefsoneghett) November 3, 2023

Começou uma ventania e chuva absurda aqui nó litoral de Santos SP O posto de gasolina simplesmente tombou pic.twitter.com/wmPVBhbU7L — CABRELOA (@cabreloatips) November 3, 2023