Teto do Santuário do Morro da Conceição desaba em Recife e deixa pelo menos dois mortos

Acidente aconteceu durante distribuição de cestas básicas

Ainda não se tem informações do número exato de feridos



O teto do Santuário do Morro da Conceição, que fica na Zona Norte de Recife, desabou nesta sexta-feira (30), durante a distribuição de cestas básicas. Duas mortes foram confirmadas pela prefeitura. O número total de feridos ainda não foi divulgado. Os resgatados foram levados a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, que fica perto do local do acidente, e para o Hospital da Restauração no bairro do Derby, no centro da cidade.

Prefeito de Recife, João Henrique Campos, publicou na rede social X que as equipes de resgate estão atuando e que está se dirigindo ao local.

Infelizmente, dois óbitos já foram confirmados após a queda do telhado no Santuário do Morro da Conceição. Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia. Estou me dirigindo ao local neste momento. — João Campos (@JoaoCampos) August 30, 2024

A governadora de Recife Raquel Lyra também se manisfestou e pediu para “que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos”

Acabo de saber do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife. Estou no Sertão, para agenda administrativa, mas já acionamos nossas equipes de segurança para resgate e atendimento imediato às vítimas. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos. — Raquel Lyra (@raquellyra) August 30, 2024

Veja o vídeo do momento exato do desabamento

🚨VIDEO O momento exato do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife. Duas pessoas morreram na tragédia. Dezenas ficaram feridas. As causas estão sendo investigadas. pic.twitter.com/7pdT8p39ZE — Renato Barros (@renatorbarros) August 30, 2024



Em atualização