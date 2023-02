Tiroteio em bloco deixa mortos e feridos em Magé, no RJ; prefeitura cancela Carnaval

Governo municipal lamentou o ocorrido e disse que a confusão aconteceu após uma briga envolvendo um policial

Reprodução/Twitter/@andrelimart Tiroteio em Magé, no Rio de Janeiro, deixou dezenas de feridos



Um tiroteio deixou mortos e feridos durante a dispersão do Bloco das Piranhas, realizado na Praia de Mauá, na cidade de Magé, localizada na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Até o momento, a Polícia Militar não confirmou a quantidade de vítimas fatais do incidente, acontecido por volta das 23 horas (de Brasília) da noite do último domingo, 19. Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido e disse que a confusão aconteceu após uma briga envolvendo um policial. Além disso, o governo municipal suspendeu o apoio ao Carnaval e pediu para que todos os blocos sejam cancelados no município. Apesar de não organizar o evento, a Prefeitura estava colocando homens da Guarda Civil, da Ordem Pública e seguranças privados à disposição. A reportagem do site da Jovem Pan entrou em contato com a PM, mas ainda não obteve resposta. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver vítimas ensanguentadas no chão e muitas pessoas chocadas. Abaixo, veja algumas imagens. As cenas são fortes.

Carnaval de Magé, RJ, 20/02/2023 – Uma confusão criada por um traficante local com um PM, se torna em um desastroso tiroteio que matou ao menos 4 inocentes e deixou dezenas de feridos. Uma criança de 9 anos foi baleada na cabeça e morreu. pic.twitter.com/hlir8c1Uu8 — André Limart  (@andrelimart) February 20, 2023

Um tiroteio durante as festividades de Carnaval em Magé, na Baixada Fluminense, deixou pelo menos três mortos e 16 feridos. pic.twitter.com/j1qxFfoNx9 — 𝙼𝙰́𝚁𝙸𝙾 𝙰. 𝙼𝙰𝚁𝙸𝙽𝙷𝙾 🇧🇷 (@DeusEuTeAmo___) February 20, 2023

Houve um tiroteio durante o Carnaval em Magé, na Baixada Fluminense, que resultou ao menos em três mortes e 16 feridos. A prefeitura solicitou que todos os blocos cancelassem seus desfiles. #Carnaval2023 pic.twitter.com/LmqWCsZAmU — Blog do Ismael Sousa (@ismaelsousa) February 20, 2023

Confira a nota da Prefeitura de Magé na íntegra:

A Prefeitura de Magé lamenta profundamente o ocorrido durante a dispersão do Bloco das Piranhas, neste domingo (19), por volta das 23h, em Mauá, quando uma possível briga envolvendo um policial resultou em vítimas fatais e feridos.

Apesar de não promover o carnaval, a Prefeitura estava dando apoio aos blocos, inclusive com o efetivo de mais de 40 homens da Guarda Civil e da Ordem Pública, mais 120 seguranças privados, além de todo apoio do 34° BPMERJ.

Nossas redes de Saúde e Assistência Social estão dando todo o suporte às vítimas e familiares.

A Prefeitura determinou a suspensão do apoio à programação do Carnaval na cidade e faz um apelo para que todos os blocos cancelem os seus desfiles.