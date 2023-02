Vou de Táxi, Charanga e Lua Vai fazem festa do folião em SP nesta segunda; Rio tem mais de 40 blocos

Com tempo ensolarado, previsão das agremiações é pela presença de milhares de pessoas em suas concentrações

Foto: BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Foliões se divertem no bloco Charanga do França, que desfila pelas ruas do bairro de Santa Cecília, na região central de São Paulo, na manhã desta segunda-feira de Carnaval, 20



A cidade de São Paulo tem diversos blocos de rua programados para sair nesta segunda-feira, 20, de Carnaval. Dentre eles, estão o Charanga do França, Lua Vai e Vou de Taxi. Este último concentra foliões no Parque do Ibirapuera a partir das 11 horas. A expectativa da agremiação é pela presença de 500 mil pessoas. Diversos ambulantes se posicionam para vender bebidas e alimentos na localidade. O policiamento também está organizado estrategicamente na localidade. Em toda a capital paulista, são mais de 13 mil policiais militares atuando para garantir a segurança dos foliões, além de 160 drones para monitoramento de áreas com maiores aglomerações. O governo do Estado também confirma a presença de policiais disfarçados no meio da multidão para coibir crimes e prender eventuais bandidos. Já o Rio de Janeiro, que deve contar mais de 40 blocos de rua nesta segunda, tem entre as atrações o tradicional bloco Virtual, no Leme, na zona sul da capital fluminense. A região da concentração, próximo à mureta do Leme, também teve a segurança reforçada pela Guarda Municipal e Polícia Militar do Estado.

*Com informações dos repórteres Camila Yunes e Mateus Koelzer