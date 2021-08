Tiroteio em shopping de Recife deixa dois feridos

Segundo a administração do local, o confronto aconteceu entre assaltantes e membros da equipe de uma transportadora de valores

Reprodução/Google Street View Episódio aconteceu em shopping da capital de Pernambuco



Um tiroteio no Shopping Tacaruna, em Recife, capital de Pernambuco, deixou dois feridos. O episódio aconteceu no começo da noite desta sexta-feira, 27. Em nota, a administração do estabelecimento informou que o tiroteio aconteceu entre um grupo de assaltantes e membros da equipe de uma transportadora de valores que trabalhava dentro do shopping. O estabelecimento afirmou também que os dois feridos foram atendidos pelas equipes de emergências e encaminhados para hospitais próximos ao local. Depois do tiroteio, a polícia isolou a área do shopping para fazer a perícia no local. “O Shopping lamenta profundamente, se solidariza com as vítimas e segue à disposição das autoridades para colaborar na apuração dos fatos”, concluiu a nota do estabelecimento.