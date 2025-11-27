Jovem Pan > Notícias > Brasil > Tiroteio fecha Avenida Brasil durante operação contra barricadas na Zona Norte do Rio

Tiroteio fecha Avenida Brasil durante operação contra barricadas na Zona Norte do Rio

Ação estatal para remoção de obstáculos no Complexo de Israel e outras comunidades afeta circulação de trens e BRT nesta quinta-feira (27); via expressa foi liberada após confronto

  • Por Jovem Pan
  • 27/11/2025 08h35
Realização da Operação Barricada Zero, deflagrada pelo Governo do RJ para remover bloqueios físicos instalados pelo crime organizado, resultou em intensos confrontos e no fechamento temporário da Avenida Brasil

A manhã desta quinta-feira (27/11) foi marcada por tensão e impactos na mobilidade urbana na Zona Norte do Rio de Janeiro. A realização da Operação Barricada Zero, deflagrada pelo Governo do Estado para remover bloqueios físicos instalados pelo crime organizado, resultou em intensos confrontos e no fechamento temporário da Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade.

As forças de segurança encontraram forte resistência ao tentarem acessar o Complexo de Israel, que engloba comunidades como Cidade Alta, Pica-Pau, Kelsons, Quitungo e Parada de Lucas. Criminosos incendiaram pneus e objetos para impedir o avanço das equipes e da força-tarefa, criando grandes colunas de fumaça visíveis em diversos pontos da cidade.

No bairro do Campinho, bandidos atiraram contra os policiais. Como medida de segurança preventiva, a Avenida Brasil foi totalmente interditada nos dois sentidos por cerca de uma hora, entre 4h20 e 5h30. Embora a via já tenha sido liberada, a CET-Rio informou que ainda há bloqueios parciais em uma faixa nas pistas central e lateral. Até o momento, não há registro oficial de presos ou feridos.

A instabilidade na segurança afetou diretamente o deslocamento da população:

  • Trens (SuperVia): A circulação no ramal Saracuruna foi alterada. Os trens operam apenas nos trechos Central do Brasil ↔ Penha e Duque de Caxias ↔ Saracuruna. A estação de Cordovil, vizinha à operação, está fechada;

  • BRT (Mobi-Rio): O serviço foi interrompido em dois pontos: próximo à estação Mercado São Sebastião (sentido Deodoro) e perto da estação Vigário Geral (sentido Gentileza). As linhas impactadas são a 60 (Deodoro x Gentileza Parador), 61 (Deodoro x Gentileza Expresso) e 71 (Vigário Geral x Gentileza Expresso);

Operação Barricada Zero

Coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, a Operação Barricada Zero utiliza retroescavadeiras e rompedores hidráulicos para desobstruir vias e garantir o direito de ir e vir dos moradores. Além da capital, ações simultâneas ocorrem na Baixada Fluminense (Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Mesquita, Queimados) e em São Gonçalo.

Segundo o governo estadual, desde o início do programa já foram removidas 1.168 toneladas de entulho e barreiras — sendo 358 toneladas retiradas apenas no último dia de trabalho. “Estamos avançando diariamente no nosso propósito de libertar as nossas comunidades. O Governo do Estado não cederá a qualquer tentativa de intimidação”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Áreas de atuação

As equipes seguem mobilizadas para pavimentação e retirada de obstáculos nas seguintes localidades:

  • Rio de Janeiro: Cidade Alta, Pica-Pau, Kelsons, Quitungo, Tinta, Dourados, Dique, Furquim Mendes, Guaporé, Campinho e Fubá;

  • Baixada Fluminense: Lixão, Mangueirinha e Vila Ideal (Caxias); Ben 10 e Inferninho (Nova Iguaçu); Sebinho (Mesquita); São Simão e Caixa D’água (Queimados); Lagoa do Sapo e São Jorge (Japeri);

  • São Gonçalo: Jardim Catarina;

