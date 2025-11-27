Tiroteio fecha Avenida Brasil durante operação contra barricadas na Zona Norte do Rio

Ação estatal para remoção de obstáculos no Complexo de Israel e outras comunidades afeta circulação de trens e BRT nesta quinta-feira (27); via expressa foi liberada após confronto

Divulgação / Governo do RJ Realização da Operação Barricada Zero, deflagrada pelo Governo do RJ para remover bloqueios físicos instalados pelo crime organizado, resultou em intensos confrontos e no fechamento temporário da Avenida Brasil



A manhã desta quinta-feira (27/11) foi marcada por tensão e impactos na mobilidade urbana na Zona Norte do Rio de Janeiro. A realização da Operação Barricada Zero, deflagrada pelo Governo do Estado para remover bloqueios físicos instalados pelo crime organizado, resultou em intensos confrontos e no fechamento temporário da Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade.

As forças de segurança encontraram forte resistência ao tentarem acessar o Complexo de Israel, que engloba comunidades como Cidade Alta, Pica-Pau, Kelsons, Quitungo e Parada de Lucas. Criminosos incendiaram pneus e objetos para impedir o avanço das equipes e da força-tarefa, criando grandes colunas de fumaça visíveis em diversos pontos da cidade.

No bairro do Campinho, bandidos atiraram contra os policiais. Como medida de segurança preventiva, a Avenida Brasil foi totalmente interditada nos dois sentidos por cerca de uma hora, entre 4h20 e 5h30. Embora a via já tenha sido liberada, a CET-Rio informou que ainda há bloqueios parciais em uma faixa nas pistas central e lateral. Até o momento, não há registro oficial de presos ou feridos.

A instabilidade na segurança afetou diretamente o deslocamento da população:

Trens (SuperVia): A circulação no ramal Saracuruna foi alterada. Os trens operam apenas nos trechos Central do Brasil ↔ Penha e Duque de Caxias ↔ Saracuruna. A estação de Cordovil, vizinha à operação, está fechada;

BRT (Mobi-Rio): O serviço foi interrompido em dois pontos: próximo à estação Mercado São Sebastião (sentido Deodoro) e perto da estação Vigário Geral (sentido Gentileza). As linhas impactadas são a 60 (Deodoro x Gentileza Parador), 61 (Deodoro x Gentileza Expresso) e 71 (Vigário Geral x Gentileza Expresso);

Operação Barricada Zero

Coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, a Operação Barricada Zero utiliza retroescavadeiras e rompedores hidráulicos para desobstruir vias e garantir o direito de ir e vir dos moradores. Além da capital, ações simultâneas ocorrem na Baixada Fluminense (Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Mesquita, Queimados) e em São Gonçalo.

Segundo o governo estadual, desde o início do programa já foram removidas 1.168 toneladas de entulho e barreiras — sendo 358 toneladas retiradas apenas no último dia de trabalho. “Estamos avançando diariamente no nosso propósito de libertar as nossas comunidades. O Governo do Estado não cederá a qualquer tentativa de intimidação”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Áreas de atuação

As equipes seguem mobilizadas para pavimentação e retirada de obstáculos nas seguintes localidades: