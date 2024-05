TJ-SP determina que motorista do Porsche deve pagar 3 salários mínimos por mês à família de Orlando Viana

Nesta quinta-feira (9), o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou que o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, responsável pela morte de Ornaldo da Silva Viana, pague dois salários mínimos por mês (cerca de R$ 2.800) aos familiares do motorista de aplicativo que foi morto em um acidente no dia 31 de março. Viana faleceu após um Porsche dirigido por Andrade Filho ter colidido com o Sandero em que ele estava. Ainda de acordo com testemunhas que prestaram depoimento, o empresário ingeriu bebida alcoólica antes de pegar no volante. O acidente também feriu Marcus Vinicius Machado Rocha, que é amigo do empresário e estava no banco do passageiro.

