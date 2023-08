Torcedora é presa por racismo contra policial durante partida no Maracanã

Outras três pessoas também foram presas durante operação de segurança do jogo entre Fluminense e Argentino Juniors

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) por suspeita de ter cometido racismo contra um agente da corporação que trabalhava na segurança do Estádio do Maracanã. O tradicional estádio da Zona Norte recebeu a partida decisiva entre Fluminense e Argentino Juniors pelas oitavas de final da Copa Libertadores nesta terça-feira, 8. O crime teria sido praticado enquanto o agente tentava conter uma briga entre torcedores da equipe argentina. O nome e a idade da mulher não foram divulgados pela corporação até o momento. Após a prisão, ela foi conduzida ao Juizado Especial do Torcedor, localizado no interior do estádio.

Além dela, outras três pessoas foram presas durante a operação de segurança da PMERJ. A primeira prisão aconteceu quando um torcedor foi detido por policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) por agredir uma funcionária de um dos bares do estádio. Por fim, dois torcedores foram presos durante uma confusão entre as torcidas. Dentro de campo, o Fluminense venceu o confronto por 2 a 0 e se classificou para as quartas de final do torneio e aguarda o vencedor do jogo entre Flamengo e Olimpia (Paraguai) para conhecer seu adversário.