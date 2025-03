Tornado atinge emissora da Flórida durante transmissão ao vivo

Meteorologista Brooks Garner, que trabalha para a WOFL Fox 35, rapidamente orientou sua equipe a buscar abrigo à medida que os ventos se aproximavam de forma ameaçadora

Reprodução Estação de televisão localizada na Flórida, nos Estados Unidos, é atingida por tornado



Uma estação de televisão localizada na Flórida, nos Estados Unidos, enfrentou a passagem de um tornado enquanto realizava uma transmissão ao vivo sobre as condições climáticas. O meteorologista Brooks Garner, que trabalha para a WOFL Fox 35, rapidamente orientou sua equipe a buscar abrigo à medida que os ventos se aproximavam de forma ameaçadora. Garner, durante a transmissão, informou que detritos estavam colidindo com o edifício da emissora, confirmando a ocorrência do tornado, mesmo sem que o fenômeno estivesse sendo detectado pelo radar meteorológico. A situação se tornou crítica, mas a equipe manteve a transmissão no ar.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar dos problemas com a câmera externa, que apresentava falhas devido à força do vento, a emissora continuou a informar os telespectadores sobre a situação. A determinação da equipe em manter a comunicação com o público foi notável, mesmo diante das adversidades. Esse evento destaca a importância da cobertura meteorológica em tempo real, especialmente em situações de emergência, onde a informação pode ser crucial para a segurança da população.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA