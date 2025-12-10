Tornado deixa três pessoas mortas em Santa Catarina

Vítimas do ciclone extratropical eram da mesma família; o casal e o bebê de cinco meses estavam em um carro arrastado na segunda-feira (8)

Soldado Lucas Oliveira/ASCOM/Defesa Civil

Ao menos três pessoas morreram em Santa Catariana vítima de um tornado que atingiu a região. “Recebi com enorme tristeza a notícia da morte de um casal e de um bebê em Palhoça. Minha solidariedade aos familiares e à comunidade. As forças de segurança já estão atuando nos locais de risco. Mas reforço o pedido: evitem áreas alagadas ou com sinais de desmoronamento e só saiam de casa em caso de extrema necessidade”, declarou o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (SC). As vítimas do ciclone extratropical eram da mesma família. O casal e o bebê de cinco meses estavam em um carro arrastado na segunda-feira (8).

A situação em Santa Catarina é de atenção. Nesta terça-feira (9), a precipitação no município de Santo Amaro ultrapassou 146 mm em seis horas. O esperado para o mês de dezembro na região é cerca de 130 mm. As defesas civis estaduais recomendam evitar transitar durante as tempestades e se distanciar de árvores, placas, muros, postes de energia ou mesmo de janelas que estejam expostas ao vento.