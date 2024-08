Trabalho em Vinhedo foi finalizado na noite de sábado pelo Corpo de Bombeiros

Os 62 corpos já foram retirados dos escombros do acidente; 38 famílias já estão em São Paulo para reconhecimento dos corpos

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Acidente matou 62 pessoas, incluindo 34 homens e 28 mulheres



Segundo boletim divulgado na manhã deste domingo (11), o Corpo de Bombeiros já finalizou os trabalhos em Vinhedo, interior de São Paulo, onde ocorreu na última sexta-feira (9), um acidente com aeronave da Voepass Linhas Aéreas. As equipes concluíram o trabalho na noite do sábado (10), às 22h45, depois de retirados os 62 corpos e já encaminharam os corpos para o IML Central, na capital paulista. A unidade segue com atendimento ininterrupto e exclusivo às vítimas do acidente aéreo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ao todo são 40 profissionais entre diferentes funções, sendo médicos e equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia. As outras ocorrências que seriam atendidas no local estão sendo remanejadas para o IML das zonas leste e oeste, que funcionarão 24 horas. Até agora dois corpos já foram identificados. As famílias das vítimas serão os primeiros a serem informados sobre o avanço do trabalho.

No último sábado (10), 26 famílias já tinham chegado em São Paulo e foram acolhidas no auditório do Instituto Oscar Freire. O trabalho de atendimento foi retomado neste domingo (11), a partir das 9h, por equipes da Defesa Civil Estadual e do IML.

No instituto, os trabalhos seguem de forma ininterrupta para o reconhecimento das vítimas. Os familiares foram orientados sobre a entrega de documentações médicas que possam auxiliar na identificação dos corpos, além da coleta de materiais biológicos para a realização de exames genéticos, quando necessário.

O Governo de SP disponibilizou acomodações em um hotel para os familiares das vítimas que chegam à capital. Ao todo 38 famílias já foram recebidas no local, com acompanhamento da Secretaria de Desenvolvimento Social e ajuda psicológica. As famílias de vítimas que residem em Cascavel, no Paraná, e na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e não quiserem se deslocar até a capital paulista, podem se apresentar aos núcleos de IML locais para a realização para o atendimento, entrega de documentação e coleta de material biológico.

Luto Oficial

O Estado de São Paulo decretou luto oficial de três dias em homenagem às 62 vítimas que estavam em um voo de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos, sendo 34 homens e 28 mulheres.

publicado por Tamyres Sbrile