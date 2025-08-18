Traficantes sequestram ônibus e incendeiam veículo na Ilha do Governador após operação policial

Coletivos foram usados como barricadas para fechar ruas da região; criminosos chegaram a lançar uma granada no início do confronto, mas não houve feridos

Criminosos da Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, sequestraram ao menos 12 ônibus e incendiaram um deles na manhã desta segunda-feira (18), em reação a uma operação da Polícia Militar no Morro do Dendê. Veículos foram usados como barricadas para fechar ruas da região, incluindo a Estrada da Cacuia e a Avenida Paranapuan, já liberadas pela PM. A ação policial, conduzida pelo 17º BPM (Ilha do Governador) com apoio de unidades da Maré e do Méier, prendeu quatro suspeitos e apreendeu quatro fuzis.

Segundo a corporação, criminosos chegaram a lançar uma granada no início do confronto, mas não houve feridos. Outras seis pessoas foram detidas portando paus e pedras, suspeitas de planejar ataques a coletivos. De acordo com o Rio Ônibus, ao menos 19 linhas tiveram itinerários alterados. Motoristas relataram momentos de pânico durante a abordagem dos criminosos, que obrigaram condutores a atravessar os veículos nas vias. Lixeiras também foram incendiadas em diferentes pontos do bairro.

A operação tinha como objetivo retirar barricadas erguidas pelo tráfico de drogas no Dendê, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Até agora, em 2025, segundo o sindicato de empresas de ônibus, 99 coletivos já foram sequestrados e três incendiados no Rio.

As secretarias municipal e estadual de Educação informaram que as escolas da região funcionaram normalmente, mas ao menos cinco colégios particulares suspenderam as aulas. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que quatro unidades no entorno do Dendê restringiram atividades externas, como visitas domiciliares, mantendo o atendimento interno.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA