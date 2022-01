Transbordamento em Minas Gerais ocorreu devido às fortes chuvas, explica bombeiro

Tenente Pedro Haiara deu entrevista à Jovem Pan News e explicou o que causou o acidente em Nova Lima, na região metropolitana de Minas Gerais

Reprodução/JP News O tenente Pedro Aihara deu entrevista à Jovem Pan News



O tenente Pedro Haiara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, falou com a Jovem Pan News sobre o transbordamento que ocorreu na barragem Mina Pau Branco, em Nova Lima (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo Aihara, as chuvas que atingem Minas Gerais desde dezembro causaram o acidente. “Tradicionalmente, janeiro é um mês muito complicado no Estado. Toda área sofre um risco geológico muito grande pelas formações de montanha, o tipo de solo. Toda a região recebeu fortes chuvas durante a semana. A gente tem uma previsão de mais de 100 milímetros para os próximos dias, o que é bastante considerável. Essa estrutura é de contenção de água, de chuvas. Devido às fortes chuvas que aconteceram no local, esse dique recebeu uma concentração de água muito forte, e houve um transbordamento. É o que a gente chama de galgamento, quando o nível da água passa por cima da estrutura do dique”, disse.

“Acabou afetando a BR 0-40, uma das principais rodovias que alimenta o fluxo para região metropolitana. Como nas imediações havia um tipo de sedimento, esse sedimento acabou carregado para a rodovia. A gente está fazendo as manobras de avaliação, para ver se há algum tipo de risco para a segurança dos motoristas. Mas é muito importante destacar é que não houve nem há risco de rompimento de barragem. A estrutura do dique permanece íntegra”, acrescentou Aihara.