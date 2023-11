Transformador pega fogo e causa apagão em rua de SP

Moradores e comerciantes sofrem com falta de energia há uma semana na região de Pinheiros; ‘Vidas estão em risco’, diz dona de confeitaria ao site da Jovem Pan

Reprodução/Arquivo pessoal Transformador explodiu no bairro do Jardins



Um transformador de energia elétrica pegou fogo na rua Ferreira de Araújo, em Pinheiros, em São Paulo, nesta quinta-feira, 23. De acordo com uma comerciante da região, a explosão deixou os moradores no escuro e provocou uma “chuva de óleo”. Ao site da Jovem Pan, Mariana Gorski, uma das donas da Confeitaria Dama, uma doceria da região, relatou que este não foi o primeiro incidente desta natureza. Segundo a empresária, a concessionária Enel trocou dois transformadores após uma explosão na semana passada, mas o problema não foi solucionado. “É algo que já vem acontecendo desde quinta-feira passada. Temos três transformadores na frente da doceria para sustentar energia. Na semana passada, começou pegar fogo em dois transformadores. Eles [funcionários da Enel] vieram fazer a troca na segunda-feira. Não sei se a carga era inferior aos anteriores. Um deles também não sustentou e pegou fogo. Ontem, eles trocaram por um outro transformador, mas a carga parece ser inferior. Houve mais um incêndio, chuvas de óleo… Começou a borbulhar e jorrar óleo para fora. Nosso receio é o óleo”, contou Mariana.

“Nós ligamos na Enel, mas eles não resolvem. Eles vão empurrando, consertam com uma carga baixa e volta com o mesmo problema. Isso é sabido pelo próprio pessoal da equipe de manutenção. Eles fazem a vistoria, mas quem faz a troca de transformador é outra equipe. A equipe da vistoria já havia falado que precisava de um transformador mais potente. O problema é quantidade de óleo que começou a vazar na rua. As vidas das pessoas que estão em risco. O óleo está na minha calçada e tem um cheiro muito forte. Estamos super chateados”, continuou a empresária, que precisou comprar geradores para manter seu negócio aberto. O site da Jovem Pan procurou a assessoria de comunicação da Enel, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.