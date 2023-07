Trecho da Avenida Paulista é interditado por 3 anos para construção de túnel do Metrô

A ideia, de acordo com a empresa, é distribuir o fluxo de passageiros da estação Consolação (Linha 2-Verde) para a Paulista (Linha 4-Amarela); novo espaço terá 90 metros de extensão, 7,5 m de largura e 5,5 m de altura

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o Metrô, a ideia é distribuir o fluxo de passageiros da estação Consolação (Linha 2-Verde) para a Paulista (Linha 4-Amarela)



Um trecho da Avenida Paulista, em São Paulo, foi interditado por 3 anos, pela Companhia de Engenharia ao Tráfego (CET), para construção de um túnel subterrâneo do Metrô. A interdição ocorreu às 22 horas desta quita-feira, 27, no retorno de veículos, entre a Praça do Ciclista e a Rua da Consolação. Segundo o Metrô, os espaços para a passagem de pedestres e ciclistas serão preservados. O Metrô informou que vai remanejar a infraestrutura de utilidade pública do local, como ciclovia e ponto de táxi, para liberar o espaço onde será montado o canteiro. A ideia, de acordo com a empresa, é distribuir o fluxo de passageiros da estação Consolação (Linha 2-Verde) para a Paulista (Linha 4-Amarela). A nova conexão terá capacidade receber 18 mil pessoas por hora e será utilizada para usuários que seguem da Estação Consolação para a Paulista. A atual ligação será utilizada apenas para quem segue no sentido oposto. O projeto prevê um espaço de 90 metros de extensão, 7,5 m de largura e 5,5 m de altura. Inicialmente, a escavação será feita de maneira vertical e, em seguida, de forma horizontal até o ponto de destino. A estrutura contará com equipamentos de ventilação e sensores para a contagem de passageiros que fazem a transferência. Segundo o Metrô, a obra terá duração de 36 meses, ou seja, 3 anos. “período necessário para a montagem do canteiro e execução das obras”.