Trem é evacuado após abrir portas de ambos lados em São Paulo

Suspeita é que o problema ocorreu por conta de uma infiltração no painel da composição, que acabou causando um curto circuito

Reprodução/Redes Sociais Trem ficou parada na plataforma da estação Lapa enquanto outra composição trafegava ao lado



Um trem da Linha 8 – Diamante precisou ser evacuado após as portas da composição abrirem em ambos os lados na manhã desta terça-feira, 18, segundo informou a ViaMobilidade. De acordo com a empresa, o trem estava parado na Estação Lapa e seguia sentido Júlio Prestes, em São Paulo, quando as portas de ambos os lados se abriram. Segundo a concessionária, a composição foi evacuada na mesma estação e foi recolhido para análise do que levou à abertura das portas. O presidente da CCR Mobilidade, Marcio Hannas, explicou que o problema pode ter sido ocasionado por conta de uma infiltração de água no painel do trem, causando um curto circuito. Uma forte chuva caiu sobre a capital no período da manhã. Segundo Hannas, análise de imagens da cabine descartaram erro humano. Um vídeo compartilhado pelas redes sociais mostra a composição com as portas abertas, enquanto um outro trem trafegava ao lado. A empresa ressaltou que não houve ocorrência envolvendo passageiros. Além da Linha 8, a concessionária também é responsável pela Linha 9 – Esmeralda. A concessão das linhas completou um ano e coleciona uma série de problemas técnicos. Os problemas levaram o Ministério Público realizar uma vistoria nas composições. Na segunda-feira, a ViaMobilidade fez uma proposta de acordo de R$ 87 milhões visando a melhoria da infraestrutura das linhas.