Tremor de terra com magnitude de 2,5 é registrado em Betim, MG

Evento sísmico foi detectado pela Rede Sismográfica Brasileira e posteriormente analisado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo

Reprodução/Instagram/@redesismograficabr Moradores de diversos bairros relataram ter sentido o tremor



Um tremor de terra de magnitude 2,5 foi registrado em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde deste sábado, às 14h35. O evento sísmico foi detectado pela Rede Sismográfica Brasileira e posteriormente analisado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Moradores de diversos bairros relataram ter sentido o tremor, mas a Defesa Civil de Betim assegurou que não houve feridos ou danos a propriedades. Além disso, a Defesa Civil do Estado não recebeu notificações sobre incidentes relacionados ao abalo sísmico.

De acordo com especialistas, pequenos tremores são frequentes em Minas Gerais, que é o estado brasileiro com o maior número de registros de atividades sísmicas. A Prefeitura de Betim está atualmente em negociações para a instalação de um sismógrafo na cidade, visando monitorar melhor esses eventos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A administração municipal também está em contato com o Centro de Inteligência do Estado para investigar as possíveis causas do tremor. Essa iniciativa pode ajudar a entender melhor a atividade sísmica na região e a preparar a população para futuros eventos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias