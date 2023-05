Três homens são presos suspeitos de manter idosa suíça em cárcere privado em Paraty

Objetivo do trio era obter vantagens econômicas da vítima, que era mantida em um casa e não tinha suas necessidades supridas

Divulgação/Polícia Civil Rio de Janeiro

Três homens foram presos suspeitos de manter uma idosa suíça em cárcere privado em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 30. A vítima era mantida em uma espécie de cativeiro sem que suas necessidades básicas fossem supridas. Na casa, não havia geladeira e os alimentos eram escassos e impróprios para o consumo. As informações são da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A vítima tem 67 anos. Segundo as investigações, o objetivo do trio era obter vantagens econômicas da vítima. Dois rapazes ficavam com a idosa, enquanto um outro guarnecia o cárcere em quarto separado. De acordo com a corporação, o grupo tinha uma escritura relativa a um sítio, situado em Cunha, no interior de São Paulo. O valor aproximado é de R$ 1,8 milhão. Os suspeitos tentaram fugir do local, mas foram alcançados pelos policiais. Segundo a polícia, a vítima foi levada para um hospital da região.