Quatro pessoas da mesma família são encontradas mortas após incêndio em Barueri

Eles moravam em um imóvel vizinho à empresa em que o fogo começou; mãe e três filhos, incluindo um bebê de 11 meses, morreram, enquanto o marido e um adolescente que estava na escola sobreviveram

Divulgação/Corpo de Bombeiros



A Prefeitura de Barueri informou que quatro pessoas morreram carbonizadas no incêndio ocorrido no começo da tarde desta quinta-feira, 26, na cidade. O fogo começou em uma fábrica no Jardim Califórnia e atingiu um imóvel em que vivia uma família com seis pessoas. Quatro delas, a mãe e três filhos (um de 2 anos, outro de 4 anos e um bebê de 11 meses), morreram. O pai ficou ferido, mas não precisou ser internado. O filho mais velho, de 12 anos, estava na escola quando a tragédia ocorreu. Oito pessoas foram socorridas com vida, duas das quais mulheres, levadas em estado grave ao Hospital Municipal de Barueri com 80% dos corpos queimados. As outras seis foram levadas ao Pronto-socorro Central com ocorrências leves: quatro por intoxicação por fumaça e duas por queimaduras – elas passam bem.

O incêndio começou por volta das 11h30, em uma fábrica onde havia 60 mil litros de etanol, alastrou-se por imóveis vizinhos e atingiu carros que estavam estacionados na via. A prefeitura suspendeu as aulas em nove escolas da cidade por causa da fumaça. Um asilo onde vivem 43 idosos também foi evacuado. “O fogo pegou a fachada de outras empresas e vários veículos foram atingidos. O líquido correu 100 metros pelas galerias e acabou atingindo uma outra empresa e duas residências, além das fachadas de outros cinco imóveis”, falou o coronel do Corpo dos Bombeiros Jefferson de Mello, comandante das operações. A empresa onde vivia a família com seis pessoas não estava com toda a documentação para funcionamento em dia.