Três pessoas são presas por crime de ódio e apologia ao nazismo no RS

Objetivo da operação é desarticular uma organização responsável pelo aliciamento de colaboradores via redes sociais, jogos e aplicativos de mensagens.

Divulgação/Polícia Civil do RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu três pessoas suspeitas de crime de ódio e apologia ao nazismo na manhã desta terça-feira, 6. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita e Novo Hamburgo, em ação da Delegacia de Combate à Intolerância (DPCI) com apoio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Segundo a corporação, um farto material de apologia ao nazismo e ao fascismo foi apreendido, como símbolos, literatura nazista, celulares e outros equipamentos eletrônicos, uma garrucha, simulacros de arma de fogo e munições de diversos calibres. De acordo com a polícia, o objetivo da operação é desarticular uma organização responsável pelo aliciamento de colaboradores via redes sociais, jogos e aplicativos de mensagens.

Os suspeitos foram monitorados por cerca de seis meses. Segundo as investigações, o grupo exibe mensagens de cunho neonazista, antissemítico e racista. Ainda segundo a polícia, o grupo tinha como principal característica o recrutamento de jovens nas redes sociais, movidos por discursos nazistas e fascistas. O objetivo é cessar o aliciamento de menores colaboradores, desarticulando os grupos através das prisões das lideranças, monitorados pela Delegacia Especializada de Combate à Intolerância. Os suspeitos foram ouvidos e encaminhados ao sistema prisional.