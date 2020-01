Policial é ferido em confronto com usuários na Cracolândia

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cracolândia é problema antigo para o Poder Público



Um policial militar foi baleado após um tiroteio envolvendo agentes e usuários de drogas na Cracolândia, região central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o PM foi prontamente encaminhado para a Santa Casa.

O tumulto começou durante uma operação que apurava uma denúncia anônima de tráfico de drogas na região da Nova Luz. Seis pessoas foram detidas. O disparo atingiu o agente na perna quando os PMs deixavam o local.

A SSP salientou que a corporação não utilizou armas de fogo na abordagem. Moradores relataram nas redes sociais barulhos de tiros e bombas de gás lacrimogêneo. Algumas vias da região, como a avenida Rio Branco, foram interditadas.

Os detidos foram encaminhados para o DENARC.

Problema antigo

As tentativas de acabar com a Cracolândia, espaço de consumo que nasceu em meados dos anos 2000, já acontecem há muito tempo em São Paulo. Desde então, prefeitos e governadores tentaram acabar com o “fluxo”, onde dependentes e traficantes se concentram para consumir e comercializar o crack. As polícias Civil e Militar atuam regularmente para combater o tráfico na região.

* Com informações do Estadão Conteúdo.