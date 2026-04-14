Ministro Luis Felipe Salomão é eleito presidente do STJ

Mauro Campbell Marques assumirá a vice-presidência no biênio 2026-2028

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O plenário do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou nesta terça-feira (14) a eleição do ministro Luis Felipe Salomão como o próximo presidente da corte para o biênio 2026-2028. O ministro Mauro Campbell Marques foi eleito vice-presidente.

A votação é considerada simbólica e realizada de acordo com o critério de antiguidade previsto no regimento interno do tribunal. Salomão sucederá o atual presidente, ministro Herman Benjamin, a partir de agosto deste ano.

O ministro Benedito Gonçalves foi indicado como o próximo corregedor nacional de Justiça, e o ministro Raul Araújo será o novo diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). Já o ministro Sebastião Reis Júnior foi eleito diretor da Revista do STJ.

Salomão também comandará o Conselho da Justiça Federal (CJF) ao lado do ministro Campbell, que atualmente exerce a função de corregedor nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A indicação de Benedito Gonçalves será submetida à apreciação do Senado, e a nomeação caberá ao presidente da República.