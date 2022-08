Turista é baleado e morre durante atentado em hotel na Bahia

Assassino fugiu de carro após balear jovem de 29 anos na piscina do resort; vítima foi identificada como Victor Gutemberg Bezerra Ramos

Reprodução/TV Bahia - 25/08/2022 Policiais realizam a inspeção do hotel Catussaba Resort, onde um jovem de 29 anos foi baleado e morto



Um atentado armado ocorrido em um hotel de luxo em Salvador, na Bahia, nesta quinta-feira, 25, e deixou um rapaz morto após ser baleado na piscina do resort. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima encontrava-se na área externa do Catussaba Resort entre as praias de Itapuã e Stella Maris. Ao entrar em uma área próxima à piscina, um homem armado entrou pelo portão que dá acesso ao local e atirou contra Victor Gutemberg Bezerra Ramos, de 29 anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi encaminhado até o local e constatou o óbito do jovem. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o laudo das equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) referente à perícia do local e às circunstâncias do crime serão divulgados em até 30 dias. A equipe de reportagem da Jovem Pan entrou em contato com o hotel, mas ainda anão obteve retorno. O espaço encontra-se aberto à manifestação.