Cerimônia no STJ deixa Bolsonaro frente a frente com Moraes

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro conversa com a ministra Maria Thereza de Assis Moura durante a posse de Assis Moura durante cerimônia do STJ



O presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou de frente para o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na posse da nova direção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), realizada na tarde desta quinta-feira, 25. Foi o primeiro encontro dos dois após uma operação da Polícia Federal, ordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), contra empresários que manifestaram opiniões sobre uma possível eleição de Lula em um grupo de WhatsApp. José Koury, um dos participantes, dono do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro, disse preferir um golpe de Estado à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Prefiro golpe do que a volta do PT. Um milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil. Como fazem com várias ditaduras pelo mundo”, escreveu o empresário. A conversa se tornou pública após reportagem do site Metrópoles.

Na cerimônia de hoje, a ministra Maria Thereza de Assis Moura e o ministro Og Fernandes tomam posse, respectivamente, nos cargos de presidente e vice-presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal (CJF). Bolsonaro chegou ao local acompanhado do presidente do STF, Luiz Fux, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Também marcaram presença os ministros do STF Gilmar Mendes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, André Mendonça e Kassio Nunes Marques. Da Esplanada do Ministérios, compareceram Paulo Guedes (Economia), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) e Anderson Torres (Justiça). O governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), candidato à reeleição, e a vice em sua chapa, a deputada Celina Leão (PP), também foram à solenidade.