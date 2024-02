Turista é resgatado e multado em R$ 10 mil após passar 5 dias perdido em trilha no litoral de São Paulo

Homem fazia trilha no núcleo Bertioga do Parque Estadual Serra do Mar quando se perdeu

Divulgação SMA Vista para o Parque Estadual Serra do Mar



Um turista, de 27 anos, foi resgatado pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros após ficar cinco dias perdido em uma trilha dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, na cidade de Bertioga, litoral de São Paulo. De acordo com as informações da PM, o homem teve uma torção no tornozelo, com isso, não conseguiu se locomover para fora do parque e só obteve sinal de celular no fim da tarde de segunda-feira, 29, quando se aproximou de uma torre. Contudo, apesar de ter tido um resgate de sucesso, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado informou que ele foi multado em R$ 10 mil por acesso irregular e desacompanhado ao parque. As trilhas do núcleo Bertioga, na qual o turista se perdeu, só podem ser realizadas com monitores ambientais e por meio de agendamento. O homem, que é morador de Brasília, foi localizado por volta das 10h desta terça-feira, 30, pelo helicóptero Águia 12 da PM e com o auxílio do Corpo de Bombeiros, que realizou infiltrações com o Grupo de Busca e Salvamento, utilizando guincho elétrico. Após ter sido salvo, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Mogi das Cruzes.

*Com informações do Estadão Conteúdo