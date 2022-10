Turista morre momentos depois de compartilhar vídeo em tirolesa no Ceará

Equipamento quebrou e a vítima caiu no chão e morreu a caminho do hospital

Reprodução/Redes sociais Tirolesa na praia de Canoa Quebrada, no Ceará, momentos antes do acidente acontecer



O turista Sérgio Murilo de Lima Santana, de 39 anos, se envolveu em um acidente enquanto descia em uma tirolesa e morreu nesta segunda-feira, 10, na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no litoral do Ceará. O equipamento quebrou e a vítima caiu no chão. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, ele chegou a ser socorrido, mas veio a óbito a caminho do hospital. A pasta ainda esclareceu que o proprietário e um funcionário do local prestaram depoimento a polícia. Momentos antes do acidente, Sérgio gravou um vídeo mostrando a tirolesa e postou nas redes sociais. O turista era natural de Belém e estava na praia com a esposa. A Polícia Civil vai investigar o caso.