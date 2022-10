Nasa consegue desviar trajetória de asteroide em defesa da Terra

Nave da missão Dart chocou-se voluntariamente em 26 de setembro com o Dimorphos e é a primeira a testar essa técnica

Reprodução/Youtube/Nasa Nave da missão Dart é a primeira a testar essa prática



A Nasa desviou nesta terça-feira, 11, um asteroide de sua trajetória, durante um teste da capacidade da humanidade de se proteger de uma possível ameaça. Uma nave da missão Dart chocou-se voluntariamente em 26 de setembro com o asteroide Dimorphos, que é satélite de um asteroide maior, chamado Didymos. Dessa forma, conseguiu deslocá-lo, reduzindo sua órbita em 32 minutos, informou o chefe da agência espacial, Bill Nelson, em coletiva de imprensa. Este é “um momento decisivo para a defesa planetária e um momento determinante para a humanidade”, afirmou Nelson. Já teria sido “considerado um grande êxito reduzir a órbita em cerca de 10 minutos. Mas na verdade, reduziu-a em 32”, assinalou. Com esta missão, “mostramos ao mundo que a Nasa é séria como defensora deste planeta”, concluiu. O Dimorphos, localizado a 11 milhões de quilômetros da Terra no momento do impacto, tem cerca de 160 metros de diâmetro e não representa nenhum perigo para o planeta. Sua órbita ao redor do Sol passa a apenas sete milhões de quilômetros da Terra em seu ponto mais próximo. A gerente da missão, Andrea Riley, informou no dia do lançamento da nave que mesmo que não seja um risco, “é importante fazer isso antes de descobrirmos uma necessidade real”. A missão sem precedentes “de defesa planetária” chamada Dart é a primeira a testar essa técnica e permitiu à Nasa treinar para a possibilidade de um dia um asteroide ameaçar atingir a Terra.