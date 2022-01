Twitter suspende conta de empresário Luciano Hang, dono da Havan

Suspensão aconteceu depois que Hang compartilhou vídeo contra a vacinação em crianças

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano Hang classificou como absurdo a suspensão de sua conta na plataforma de rede social



O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, teve sua conta suspensa na plataforma do Twitter nesta quarta-feira, 12, após denúncias de compartilhamento de informações faltas. Ele tinha compartilhado vídeo do médico Dr. José Augusto Nasser sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19. O tweet foi classificado como enganoso e citou que as vacinas contra Covid-19 são seguras para a maioria das pessoas. Hang é um dos maiores aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em nota, o empresário disse que o país passa por “momentos estranhos” em que não se pode ter liberdade de pensamento e expressão. “Um absurdo! Não é possível que se tenha uma única verdade e que você não possa questioná-la. Agora não podemos mais compartilhar informações para as pessoas tomarem suas próprias decisões?”, indaga o empresário. A assessoria informou que a equipe de Hang está em contato cm o Twitter para que a conta seja reativada e que continuará “lutando pela liberdade de expressão e pelo direito ao contraditório”.