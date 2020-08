Uber e 99 lançam opções de viagem mais barata em São Paulo

‘UberPromo’ e ’99Poupa’ dão descontos para viagens fora do horário de pico

Divulgação Uber e 99 Táxi lançam opções de viagens mais baratas para horários alternativos



Nesta sexta-feira, 28, a Uber lançou em São Paulo uma nova categoria de viagens com preço mais baixo para ser usada em horários alternativos. O ‘Uber Promo’ tem como objetivo ajudar na locomoção pela cidade em momentos de baixa demanda. Para usar o novo recurso de viagem não é preciso baixar um novo aplicativo, o mesmo app da Uber já estará atualizado com essa função. “Ao incentivar que as pessoas se desloquem em horários de menor movimento, queremos ajudar a população que precisa sair de casa a buscar horários alternativos e, assim, evitar aglomerações. De quebra, elas ainda economizam no valor das viagens”, afirma Silvia Penna, gerente de operações da empresa.

Optar por um serviço de valor reduzido não significa diminuir o padrão de qualidade ou os cuidados necessários contra a Covid-19 . Recentemente, a empresa anunciou a criação de ferramentas para usuários e motoristas confirmarem se adotaram as medidas de higiene antes de iniciar uma viagem e o reconhecimento facial do uso de máscaras pelos passageiros, que passou a ser obrigatório em todas as viagens com a Uber no país. A empresa também tem um fundo de assistência financeira para parceiros diagnosticados com o novo coronavírus ou que estiverem em isolamento por recomendação das autoridades de saúde.

99 também anunciou nesta sexta-feira um serviço de viagem mais barato voltado para a classe C e D. Segundo um levantamento feito pela empresa no final do mês de julho, moradores das periferias de São Paulo estão utilizando o transporte por aplicativo com maior frequência (54%) para evitar aglomerações e contaminação pelo coronavírus no deslocamento (46%). Pensando também nos problemas financeiros causados pela Coincidentemente, atambém anunciou nesta sexta-feira um serviço de viagem mais barato voltado para a classe C e D. Segundo um levantamento feito pela empresa no final do mês de julho, moradores das periferias de São Paulo estão utilizando o transporte por aplicativo com maior frequência (54%) para evitar aglomerações e contaminação pelo coronavírus no deslocamento (46%). Pensando também nos problemas financeiros causados pela pandemia , foi criado o modelo ’99Poupa’ que oferece viagens até 30% mais acessíveis em horários fora do pico e gera 17% mais renda aos motoristas. O serviço foi lançado em junho no Rio de Janeiro e chega a São Paulo nessa semana.