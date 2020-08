Criança fica presa em panela e Corpo de Bombeiros é acionado no Ceará

Familiares não conseguiram retirar menino de dentro da panela de 10 kg; ele passa bem

Reprodução/ Batalhão de Bombeiro Militar – Quartel de Maracanaú Menino estava brincando e ficou preso em panela



Na tarde desta quinta-feira, 27, a guarnição de Busca e Salvamento 3 da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiro Militar – Quartel de Maracanaú, no Ceará, atendeu uma ocorrência ‘inusitada’ no bairro Mondubim. Uma criança de dois anos entrou dentro de uma panela e ficou presa. A avó e uma tia do menino tentaram retirá-lo, mas sem conseguir êxito entraram em contato com os Bombeiros. O Subtenente Orleans explicou o ocorrido. “Feito as observações no local, as duas pernas da criança estavam presas uma sobre a outra dentro de uma panela de 10 litros aproximadamente, utilizamos um corta a frio e um alicate para recortarmos o alumínio da panela e liberamos as pernas e o corpo da criança”, declarou o Comandante do Socorro.

A criança foi resgatada em segurança e sem nenhum machucado aparente, “somente com um avermelhado em um dos pés, possivelmente por ter ficado algum tempo imóvel na mesma posição, obstruiu a circulação sanguínea”, declarou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. A equipe que fez parte da ocorrência era composta pelo Subtenente Orleans, Sargento Jefferson, Sargento Cipriano e Soldado David.