Ufólogo revela que foi procurado pela Força Aérea após fotografar OVNI; veja a imagem

Em entrevista ao Pânico, Edison Boaventura disse que a experiência mais impressionante que vivenciou com objetos voadores não identificados ocorreu em São Bernardo do Campo

Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 18, o ufólogo Edison Boaventura relatou parte de suas experiências com o avistamento de objetos voadores não identificados (OVNIs). De acordo com o estudioso, a primeira situação dessas que viveu foi tão impactante que o levou a pesquisar ufologia. “Meu primeiro caso foi em 1981, quando eu não sabia nada sobre o tema. Aconteceu na região do Guarujá, no litoral de São Paulo. Na ocasião, vi um objeto grande e luminoso no céu, que soltava outros 16 objetos por sua parte inferior. Hoje eu sei que trata-se de uma nave mãe. Este primeiro contato de primeiro grau com um OVNI me despertou o interesse pelo assunto”, disse. Apesar de considerar a experiência impactante, Boaventura pondera que este não é o avistamento mais impactante de sua vida.

“O avistamento mais impressionante que eu já tive ocorreu no dia 2 de setembro de 2016, na região de São Bernardo do Campo. Eu trabalhava como gerente de um banco e estava andando pela Avenida São Paulo para voltar ao serviço depois do horário de almoço. Quando fui atravessar a via, olhei para o céu e vi um objeto metálico refletindo a luz do sol, ele possuía a forma de um disco voador. Peguei o celular e tirei uma foto. Quando tentei tirar outra, ampliando a câmera para capturar um close do objeto, ele subiu e desapareceu em questão de segundos, em uma velocidade incrível. Mesmo assim, a primeira foto foi vista por mais de 15 analistas, nacionais e internacionais, que consideram o material autêntico. Após o episódio, a Força Aérea me procurou e pediu que eu fornecesse a imagem. Eles viram, estudaram o material e acharam impressionante. Assim que a foto foi publicada em alguns jornais, moradores de São Bernardo ainda me procuraram para dizer que também tinham visto o OVNI”, revelou. Constantemente, relatos sobre experiências com objetos voadores são alvos de especulações, questionamentos e curiosidade. No entanto, o ufólogo reiterou que é leviano atrelar os avistamentos de OVNIs à existência de vida extraterrestre. “Até agora, não podemos afirmar com certeza que os objetos são naves extraterrestres porque trabalhamos com hipóteses”, concluiu.

Veja a foto registrada pelo ufólogo:

Confira na íntegra a entrevista com Edison Boaventura: