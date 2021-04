Departamento de Defesa dos EUA investiga aparição de óvnis em vídeo; veja a filmagem

Um vídeo publicado na última quinta-feira, 8, pelo documentarista Jeremy Corbell deixou em alerta os usuários do Twitter. A filmagem de 18 segundos retrata óvnis triangulares brilhando no céu noturno e se movendo sobre um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos. Segundo Corbell, as imagens teriam sido capturadas na costa do Sul da Califórnia em julho de 2019. “Posso confirmar que o vídeo mencionado foi feito pelo pessoal da Marinha”, declarou Sue Gough, a porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ao portal norte-americano Futurism.

Apesar de admitir a autenticidade da gravação, Gough não afirmou que os objetos retratados são reais. “A força-tarefa de Objetos Voadores Não Identificados (UAPTF) incluiu este incidente em suas investigações. Como dissemos antes, para manter a segurança das operações e evitar a divulgação de informações que possam ser úteis a adversários, o Departamento de Defesa não discute publicamente os detalhes das observações ou dos exames de incursões.” Ela ainda apontou que este não foi o único evento ocorrido com os navios de guerra norte-americanos entre os dias 14 e 15 de julho de 2019, já que teriam sido registrados outros “avistamentos de drones” que também são investigados.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021