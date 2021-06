EUA não encontram evidências de alienígenas em objetos voadores avistados pela Marinha

Relatório da inteligência, no entanto, diz que não pode descartar totalmente que os objetos não sejam de tecnologia E.T.

Divulgação/Pentágono Objetos voadores não identificados têm sido avistados pela Marinha dos EUA



Oficiais da inteligência dos Estados Unidos dizem não ter encontrado evidências de que objetos aéreos avistados por pilotos da Marinha nos últimos anos sejam espaçonaves alienígenas, apesar de não terem explicações para os movimentos incomuns, apontam altos funcionários da administração. Segundo informações do ‘New York Times’, as fontes tiveram acesso a um relatório do governo que será oficializado em breve. Os documentos dizem que a maioria dos mais de 120 avistamentos não se originaram de nenhum exército americano ou outra tecnologia avançada do país, afastando os rumores de possíveis programas do governo.

Os funcionários que tiveram acesso ao relatório ainda informaram que poucas são as descobertas conclusivas, ou seja, com as ambiguidades apontadas nos documentos a inteligência deixa claro que não pode descartar definitivamente as teorias de que os fenômenos observados sejam uma nave alienígena. O assunto UFO tem estado em alta no país e aumentou depois que o ex-presidente Barack Obama comentou sobre o assunto no programa ‘The Late Late Show with James Corden’, na semana passada. “O que é verdade, e estou falando sério aqui, é que há filmagens e registros de objetos no céu que não sabemos exatamente o que são”, disse.

Apesar de todas as teorias sobrenaturais, os EUA também trabalham com a possibilidade desses objetos serem experimentos hipersônicos da China e Rússia. Ambos os países têm desenvolvido tecnologia nesse sentido para escapar da tecnologia norte-americana de mísseis, segundo o relatório. Essa força-tarefa responsável por catalogar os depoimentos de pilotos existe há 13 anos e tem como missão “detectar, analisar e catalogar” avistamentos de objetos estranhos no céu que podem representar uma ameaça à segurança nacional.