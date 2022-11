Fenômeno, que será visível apenas em partes do Acre e do Amazonas, ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua

ulrikeboh570/Pixabay Eclipse lunar total provoca cor avermelhada



O último eclipse lunar total de 2022 acontece nesta terça-feira, 8. No entanto, ele poderá ser visto apenas em partes do Acre e do Amazonas. O fenômeno, que é o segundo deste ano, ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, que fica coberta pela sombra do planeta. Com uso de equipamentos, o eclipse ficará visível a partir de 5h02, quando é chamado de “eclipse penumbral”. Já às 6h09 a sombra mais escura do planeta vai “cobrir” a Lua. A Lua de Sangue, como também é chamado o eclipse lunar – por a Lua ficar avermelhada, deve começar às 7h16. Cerca de 40 minutos depois o eclipse atingirá o auge, podendo ser visto a olho nu. O término acontece por volta das 8h40. O Observatório Nacional vai transmitir o fenômeno por meio do YouTube a partir das 5h30.